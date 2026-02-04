Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:15

В Госдуме назвали причину вспышки детской агрессии в школах

Депутат Дробот назвала нападения в школах итогом провала профилактической работы

Мария Дробот Мария Дробот Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Участившиеся случаи нападения в школах являются результатом провала профилактической работы, заявила NEWS.ru член президиума КПРФ, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот. По ее словам, это свидетельствует о кризисе во всей системе образования.

Произошедшие в последние дни трагедии с участием детей — это не разрозненные ЧП, а тревожный симптом системного неблагополучия. То, что случилось в Красноярске, где школьница облила бензином и подожгла одноклассника, и нападение в гимназии в Уфе — это прежде всего провал профилактики. Мы видим подростковую агрессию, публичные анонсы насилия в соцсетях и отсутствие своевременной реакции со стороны школы, психологических служб, органов профилактики. Формальные отчеты подменили реальную работу с детьми, оказавшимися в кризисе, — высказалась Дробот.

Она добавила, что необходимо немедленно принимать меры для решения этой проблемы. По ее словам, КПРФ намерена инициировать серию депутатских запросов в ключевые ведомства для получения оценки работ школьных администраций и служб профилактики.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что увеличение числа нападений в школах обусловлено дефицитом специалистов в области детской психологии. По его словам, для устранения проблемы следует расширить количество квалифицированных лиц, способных работать с трудными подростками.

школы
нападения
дети
психологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина поплатился за нападение с палкой на полицейского
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.