В Госдуме назвали причину вспышки детской агрессии в школах

Участившиеся случаи нападения в школах являются результатом провала профилактической работы, заявила NEWS.ru член президиума КПРФ, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот. По ее словам, это свидетельствует о кризисе во всей системе образования.

Произошедшие в последние дни трагедии с участием детей — это не разрозненные ЧП, а тревожный симптом системного неблагополучия. То, что случилось в Красноярске, где школьница облила бензином и подожгла одноклассника, и нападение в гимназии в Уфе — это прежде всего провал профилактики. Мы видим подростковую агрессию, публичные анонсы насилия в соцсетях и отсутствие своевременной реакции со стороны школы, психологических служб, органов профилактики. Формальные отчеты подменили реальную работу с детьми, оказавшимися в кризисе, — высказалась Дробот.

Она добавила, что необходимо немедленно принимать меры для решения этой проблемы. По ее словам, КПРФ намерена инициировать серию депутатских запросов в ключевые ведомства для получения оценки работ школьных администраций и служб профилактики.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что увеличение числа нападений в школах обусловлено дефицитом специалистов в области детской психологии. По его словам, для устранения проблемы следует расширить количество квалифицированных лиц, способных работать с трудными подростками.