В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков

Российские власти должны защитить получателей алиментов и упростить взыскание средств с должников, заявил депутат Госдумы Алексей Нечаев. Он предложил создать государственный алиментный фонд, передает ТАСС.

Партия «Новые люди» предлагает создать государственный алиментный фонд, — подчеркнул парламентарий.

Нечаев отметил, что в стране насчитывается около полутора миллионов дел по алиментам, а многие матери вынуждены обращаться в суд, чтобы получить положенные выплаты. Он подчеркнул, что ситуация влияет на решение заводить детей и заметно сильнее любых социальных дискуссий.

Это влияет на решение, рожать детей или не рожать, куда больше, чем любая пропаганда чайлдфри, с которой мы много боролись в прошлые годы, — добавил депутат.

Ранее стало известно, что с 1 марта начнут действовать обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми. Согласно постановлению правительства, будет также скорректирован порядок учета алиментов в доходах семьи.

Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров между тем сообщил, что злостное уклонение от уплаты алиментов может обернуться реальным сроком. Должнику могут грозить исправительные работы, арест или лишение свободы до года.