Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:28

В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков

Депутат Нечаев предложил создать фонд для выплат долгов алиментщиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские власти должны защитить получателей алиментов и упростить взыскание средств с должников, заявил депутат Госдумы Алексей Нечаев. Он предложил создать государственный алиментный фонд, передает ТАСС.

Партия «Новые люди» предлагает создать государственный алиментный фонд, — подчеркнул парламентарий.

Нечаев отметил, что в стране насчитывается около полутора миллионов дел по алиментам, а многие матери вынуждены обращаться в суд, чтобы получить положенные выплаты. Он подчеркнул, что ситуация влияет на решение заводить детей и заметно сильнее любых социальных дискуссий.

Это влияет на решение, рожать детей или не рожать, куда больше, чем любая пропаганда чайлдфри, с которой мы много боролись в прошлые годы, — добавил депутат.

Ранее стало известно, что с 1 марта начнут действовать обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми. Согласно постановлению правительства, будет также скорректирован порядок учета алиментов в доходах семьи.

Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров между тем сообщил, что злостное уклонение от уплаты алиментов может обернуться реальным сроком. Должнику могут грозить исправительные работы, арест или лишение свободы до года.

алименты
Россия
Алексей Нечаев
выплаты
Госдума
долги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша решила значительно усилить армию
Стало известно, кто ответит за гибель троих человек от угарного газа
Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома
В России оценили новые правила отечественного кинопроката
Украли миллионы: ОПГ годами грабила бойцов СВО в Москве — новые подробности
Путин назвал сферу, в которой Россия создает решения мирового уровня
Путин «дал старт» биотехнологической гонке в России
Представители Минобороны России и Азербайджана обсудили сотрудничество
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.