25 февраля 2026 в 09:07

Алименты для единого пособия на детей начнут считать по-новому

В РФ алименты для единого пособия будут считать по средней зарплате в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми начнут действовать в России с 1 марта. Согласно постановлению правительства, размещенному на сайте официального публикования правовых актов, будет скорректирован в том числе порядок учета алиментов в доходах семьи.

Если раньше минимальная сумма алиментов рассчитывалась исходя из МРОТ, то теперь органы соцзащиты будут ориентироваться на среднемесячную номинальную начисленную зарплату в регионе проживания заявителя. Если алименты выплачиваются по решению суда, в доход семьи засчитают реально полученную сумму — ее можно указать в заявлении.

В случаях, когда судебное решение передано приставам, Социальный фонд РФ получит информацию автоматически через систему межведомственного взаимодействия. Новая минимальная сумма алиментов, которая будет приниматься во внимание при оценке нуждаемости, составит четверть от средней региональной зарплаты на одного ребенка, треть — на двоих детей и половину — на трех и более.

Ранее сообщалось, что одно из ключевых изменений с 1 марта коснется пенсионеров. Россияне, которым в феврале исполнится 80 лет, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 19,2 тыс. рублей с учетом январской индексации.

