Россиянам напомнили о пяти нововведениях в сфере финансов Пять новых правил затронут повседневную жизнь и финансы россиян с 1 марта

С 1 марта в России начнут действовать пять важных изменений, которые отразятся на финансовой сфере и повседневной жизни россиян, передает РБК. Они затронут выплаты пенсий, подписки на сервисы, выдачу микрозаймов, алименты, авиаперевозки и гостиничную индустрию.

Одно из ключевых изменений касается пенсионеров. Россияне, которым в феврале исполнится 80 лет, будут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 19,17 тыс. рублей с учетом январской индексации. Такая же прибавка предусмотрена для пенсионеров, которым в феврале подтвердили первую группу инвалидности.

Еще одно нововведение связано с онлайн-сервисами. С 1 марта платформы не смогут списывать средства за подписки с привязанных банковских карт без согласия. Автоматические платежи признают незаконными, если карта была удалена, подписка отменена или сервис не предупредил клиента о продлении.

Третье изменение усложняет получение онлайн-микрозаймов: микрофинансовые компании обязаны идентифицировать клиентов через Единую биометрическую систему по лицу и голосу. При личном обращении биометрия не потребуется.

Четвертое новшество касается авиаперевозок и отелей. Теперь электронный посадочный талон приравняют к бумажному. Также детально прописаны обязанности авиакомпаний при задержках рейсов. Полную предоплату за отель можно будет вернуть при отмене брони до дня заезда. Кроме того, заселиться можно будет, предъявив водительское удостоверение или через «Госуслуги».

Наконец, последнее изменение связано с расчетом единого детского пособия. Если нет судебного решения о взыскании алиментов, их размер будут считать исходя из средней зарплаты по региону за прошлый год, а не федерального МРОТ.

