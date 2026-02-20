Зимняя Олимпиада — 2026
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отстранение президента Украины Владимира Зеленского от занимаемой должности представляется практически невозможным, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Однако, по его словам, политик может написать заявление об уходе по собственному желанию.

[Упоминание Зеленского в коррупционном скандале] — это маленькая вершина айсберга. В письме Минюста США уже указана фамилия Зеленского, которая связана с [Тимуром] Миндичем (бизнесмен. — NEWS.ru), то есть с коррупцией, а это много значит. Эту тему уже вывели на уровень официальных структур. Там будет и [Герман] Галущенко (экс-глава Минэнерго Украины. — NEWS.ru), и [Сергей] Шефир (экс-помощник президента Украины. — NEWS.ru), и так далее. Американцы уже дают сигнал, что Зеленский — нежелательная фигура даже в перспективе выборов. Однако, если брать чисто юридически, то отправить его в отставку практически невозможно, — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что, согласно конституции Украины, для отставки президента необходимо провести несколько заседаний. Кроме того, по словам Олейника, для инициирования процедуры импичмента требуется собрать много голосов. Бывший нардеп выразил сомнения в том, что удастся найти достаточное количество желающих, поскольку существует риск их подкупа.

Скорее всего, [заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко] — это призыв к тому, чтобы Зеленский написал заявление. Может ли это произойти? Если только будет оказано серьезное давление со стороны американцев, и он уже будет понимать, что денег не дают, оружие не дают, усидеть невозможно. Я не исключаю, что [может написать заявление] в связи с состоянием здоровья. Тему уже начали качать и американцы, и внутри Украины, — заключил Олейник.

Ранее Гончаренко призвал отправить в отставку Зеленского после публикации доклада для Конгресса США. В документе говорится о коррупционной схеме в компании «Энергоатом», где бизнес-партнер главы государства якобы причастен к масштабным злоупотреблениям в энергетическом секторе.

