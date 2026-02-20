В ФРГ раскрыли, кто страдает от антироссийских санкций Берлина больше Глава Российско-Германской ВТП: немецкий бизнес страдает от санкций сильнее РФ

Немецкий бизнес пострадал от антироссийских санкций даже в большей степени, чем российская экономика, заявил NEWS.ru председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в ходе Недели Российского бизнеса 2026 в The Charlton. По его словам, большинство компаний из ФРГ приняли решение остаться на российском рынке, несмотря на сложную геополитическую ситуацию.

Во-первых, большинство немецких компаний остались в России. И во-вторых, возвращаются ли они, зависит, на первом месте, от того, когда закончатся военные действия, и на втором месте — от общей ситуации и инвестиционного климата в России, — сказал глава ВТП.

Шепп также рассказал, что вопрос о том, кто больше страдает от ограничений, регулярно включается в опросы делового климата. Долгое время немецкий бизнес придерживался мнения, что ущерб для ФРГ оказался серьезнее, чем для РФ. Однако последние данные показывают интересную динамику: эффект от санкций постепенно усиливается, и теперь предприниматели считают, что потери обеих стран становятся практически равными.

Ранее гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг заявил, что для будущих экономических отношений России и Европы важно сохранить рабочие площадки, где бизнес и государство могут обсуждать проблемы и совместно вырабатывать решения. По его словам, диалог должен опираться на то, что уже создано и доказало свою эффективность.