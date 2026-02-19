Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 17:19

В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения

BD: европейская программа создания истребителя FCAS провалилась

Фото: Global Look Press
Последние заявления европейских чиновников о реализации программы создания истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS) указывают на возможный срыв проекта, сообщает Breaking Defense. Издание приводит оценки политиков и дипломатов, которые связывают будущее программы с разногласиями между участниками.

По данным издания, в последние месяцы программа Future Combat Air System находится в состоянии затяжного кризиса. Журналисты обратили внимание на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, которые, по их оценке, свидетельствуют о готовности Берлина отказаться от участия в проекте.

Франция хочет истребитель следующего поколения, который сможет нести ядерное оружие и взлетать с авианосца. Это не то, что сейчас нужно вооруженным силам Германии, — сказал Мерц.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, комментируя слова Мерца, заявил, что «франко-германского истребителя шестого поколения не будет». Администрация президента Франции не предоставила изданию комментарий по запросу.

Бывший посол Великобритании в Германии Пол Левер предположил, что канцлер своими заявлениями готовит общественное мнение к возможной заморозке проекта. Он напомнил о разногласиях между немецкой стороной и французской компанией Dassault Aviation. По его словам, производитель стремится получить «совершенно непропорциональную» долю участия в программе.

Ранее появилась видеозапись, на которой, предположительно, зафиксировано уничтожение истребителя F-16 американского производства на территории Украины. Удар по аэродрому в районе города Миргорода Полтавской области был нанесен Вооруженными силами России.

США
истребители
Франция
Германия
