Экс-премьер Британии решил сотрудничать с полицией по делу брата короля

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун передал полиции дополнительную информацию по делу о связях брата короля Карла III Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Sky News со ссылкой на заявление политика. Браун выразил надежду, что это поможет добиться справедливости для жертв Эпштейна.

По словам экс-премьера, он направил в правоохранительные органы пятистраничный меморандум. В документе содержится новая информация, дополняющая материалы, которые он уже передавал в полицию Лондона, Эссекса и долины Темзы. Браун подчеркнул, что его главная обеспокоенность — обеспечить правосудие для девочек и женщин, ставших жертвами торговли людьми.

Экс-принц Эндрю был задержан полицией в рамках расследования его связей с Эпштейном. Пока следствие занимается только инцидентом, связанным с пересылкой финансисту правительственных документов. Вопросы о возможных случаях насилия над женщинами и несовершеннолетними в рамках данного дела не рассматриваются.

Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю. Монарх выразил озабоченность этой новостью и отметил, что ожидает справедливый и основательный процесс по данному вопросу.