19 февраля 2026 в 18:51

«Практически невозможно»: Мерц сделал громкое заявление о Путине

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал практически невозможным налаживание диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. В комментарии Rheinpfalz он также отверг вероятность возвращения к поставкам российского газа из-за конфликта на Украине.

Я считаю это практически невозможным, — подчеркнул Мерц.

Ранее немецкий канцлер заявил, что ЕС оказался слабее России, даже несмотря на свои экономические возможности. По его словам, Европа не использует полностью свой военный, политический и технологический потенциал.

До этого Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что в случае восстановления баланса в отношениях с Москвой, установления мира и гарантирования свободы ЕС и Германия смогут пройти еще одно важное испытание.

Премьер Италии Джорджа Мелони между тем заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. По словам главы правительства, она поддерживает позицию вице-премьера страны Маттео Сальвини и президента Франции Эммануэля Макрона по диалогу с РФ.

