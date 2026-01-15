Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной, пишет MDR. Он подчеркнул, что в случае восстановления баланса в отношениях с Москвой, установления мира и гарантирования свободы Европейский союз и Германия смогут пройти еще одно важное испытание.

Россия — европейская страна, — отметил Мерц.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. По словам главы правительства, она поддерживает позицию вице-премьера страны Маттео Сальвини и президента Франции Эммануэля Макрона по диалогу с РФ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал призыв Мелони и подчеркнул, что диалог должен быть уважительным. Он отметил, что подобный формат взаимодействия имеет позитивное значение.

В СМИ также появилась информация, что европейские лидеры готовятся возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Аналитики считают, что такой шаг станет отходом от нынешней стратегии ЕС, которая строилась на конфронтации с Россией и не принесла заметных результатов. Однако, по мнению экспертов, любая попытка двигаться в сторону диалога с Путиным все равно ставит ЕС в неудобную позицию.