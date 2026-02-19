Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:44

Российский эксперт указал на нарастающий раскол в ЕС по одному вопросу

Энергетик Юшков: в ЕС нарастает раскол по поводу поставок энергоресурсов из РФ

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Мария Девахина/РИА Новости
В ЕС нарастает раскол по поводу поставок российской нефти и газа, заявил «Вести.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что первые признаки этого появились при принятии Европой решения запретить поставки трубопроводного газа из РФ. Эксперт добавил, что теперь разногласия коснулись и импорта нефти, в частности по трубопроводу «Дружба».

Раскол внутри Евросоюза нарастает, потому что первым звоночком был как раз вопрос транзита и поставки трубопроводного газа из России, — сказал Юшков.

Ранее глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что республика намерена получать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу до тех пор, пока не будут восстановлены заблокированные Украиной поставки по нефтепроводу «Дружба». Нефть планируется доставлять по морю сначала в хорватский порт Омишаль на острове Крк, а затем — по нефтепроводу на северо-восток в направлении Венгрии и Словакии.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина занимается откровенным политическим шантажом в отношении Венгрии, блокируя поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Он пояснил, что таким образом Киев хочет надавить на Будапешт, чтобы тот поддержал членство Украины в ЕС.

