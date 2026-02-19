Москвичей предупредили о новой «погодной беде»

Наряду со снегопадом в Москве ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду, сообщил NEWS.ru синоптик Никита Поповнин. По его словам, интенсивное движение воздуха прекратиться только к концу недели.

Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду, это больше, чем 50 километров в час. Уже к концу недели он не должен быть таким сильным. У такой погоды есть бонус — холод будет переноситься легче, отмечает эксперт. По его словам, ощущаемая температура при таком ветре и высокой влажности будет ниже фактической на 3-8 градусов, — сообщил эксперт.

Правда и сильных морозов в столице не ожидается, добавил Поповнин. 20 февраля термометр покажет минус 5-7 градусов, на выходных — минус 3-6. К середине следующей недели — повысится до нуля.

Ранее сообщалось, что в четверг 19 февраля в Москве может выпасть рекордное количество осадков. Пока самым снежным днем уходящей зимы считается 9 января. Тогда в столичном регионе выпало 18–22 см снега. В ближайшие сутки высота сугробов может вырасти значительнее.