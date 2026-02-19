Цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за одного нюанса

Цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за одного нюанса Стоимость такси в Москве выросла в два раза из-за снегопада

Стоимость проезда на такси в Москве вечером 19 февраля увеличилась на некоторых направлениях вдвое из-за мощного снегопада, сообщает корреспондент ТАСС. Популярный сервис такси предупреждает пассажиров о значительном росте числа заказов при дефиците свободных автомобилей, советуя пользоваться общественным транспортом, который может оказаться быстрее.

Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте, — говорится в сообщении сервиса.

Ранее старший преподаватель Государственного университета просвещения Татьяна Гусева заявила, что временные ограничения цен способны предотвратить скачкообразный рост стоимости такси в период сильных холодов. Экономист также предложила усилить работу общественного транспорта и выстраивать системное регулирование на гибридной модели, сочетающей базовые тарифы, допустимые коэффициенты и особые правила для чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, депутат Госдумы Николай Новичков предложил запретить такси-агрегаторам автоматически повышать цены в непогоду и установить предельный порог удорожания поездок. Парламентарий считает, что планку следует поэтапно снижать: сначала до 40%, затем до 30%, 25% и в итоге до 20%.