Священник раскрыл, чего не стоит делать верующим в Прощеное воскресенье

Священник Конюхов: в Прощеное воскресенье не стоит массово рассылать открытки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Массовая отправка открыток и сообщений в Прощеное воскресенье не станет настоящей просьбой о прощении, а будет лишь его имитацией, заявил священник храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов в эфире ОТР. По его словам, верующему человеку лучше попросить прощения лично.

Это не должно быть каким-то формальным исполнением обычая. Лучше не делать никаких общих рассылок, а точечно посмотреть, с кем действительно у нас были какие-то конфликты, где кого-то мы действительно задели, — советует Конюхов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России необходимо проводить пастырскую работу с мигрантами. По его словам, важно формировать у них уважение к Русской православной церкви. Кроме того, убежден священник, мигранты должны стремиться присоединиться к РПЦ.

До этого патриарх Кирилл рассказал, что в годы учебы в семинарии провел четырехчасовой разговор с уполномоченным по делам религии, во время которого они вдвоем выпили две бутылки коньяка. Он подчеркнул, что чиновник тогда «по природе был врагом Церкви».

