Священник раскрыл, чего не стоит делать верующим в Прощеное воскресенье

Массовая отправка открыток и сообщений в Прощеное воскресенье не станет настоящей просьбой о прощении, а будет лишь его имитацией, заявил священник храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов в эфире ОТР. По его словам, верующему человеку лучше попросить прощения лично.

Это не должно быть каким-то формальным исполнением обычая. Лучше не делать никаких общих рассылок, а точечно посмотреть, с кем действительно у нас были какие-то конфликты, где кого-то мы действительно задели, — советует Конюхов.

