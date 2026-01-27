Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:26

В Госдуме предложили запретить повышать цены на такси из-за непогоды

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Необходимо запретить агрегаторам такси автоматически увеличивать стоимость поездок в плохую погоду, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, подорожание услуги должно быть ограничено определенным верхним потолком.

Считаю, что самовольное повышение цен агрегаторами такси в зависимости от спроса, времени суток, погодных условий и прочих внешних факторов, конечно, производиться не должно. Все это должно быть мотивировано и обосновано. В конце концов, есть антимонопольное законодательство, и это стихийное повышение цен должно иметь верхний потолок. Я бы сначала подумал о максимальном повышении цен на 50%. Если это будет работать, то можно рассмотреть снижение этого потолка, — высказался Новичков.

Он предложил постепенно снижать планку до 40%, 30%, 25% и в конечном итоге до 20%. По словам депутата, Федеральная антимонопольная служба должна взять это под контроль и рассмотреть возможность реализации данной инициативы.

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада и повышенного спроса цены на услуги такси в Москве и Московской области значительно возросли. Стоимость одной поездки выросла в 2–3,5 раза по сравнению с обычными условиями.

