В центре Абу-Даби начали курсировать роботакси

Китайская компания WeRide и американский сервис Uber запустили услугу беспилотного такси в столице ОАЭ. На первом этапе в салоне каждого автомобиля присутствует оператор, однако в планах — полностью автономные поездки, пишет агентство Xinhua.

Услуга уже охватывает около 70% центральных районов Абу-Даби. Заказать роботакси можно через приложение Uber.

К 2027 году парк беспилотников на Ближнем Востоке планируют расширить до 1,2 тыс. машин. Сервис появится также в Дубае и Эр-Рияде.

WeRide основана в 2017 году, ее штаб-квартира расположена в Гуанчжоу. Компания специализируется на автономном вождении и уже провела тесты в более чем 11 странах. В настоящее время на Ближнем Востоке у нее более 200 роботакси.

