Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 07:31

В центре Абу-Даби начали курсировать роботакси

Xinhua: WeRide и Uber запустили сервис беспилотного такси в центре Абу-Даби

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Китайская компания WeRide и американский сервис Uber запустили услугу беспилотного такси в столице ОАЭ. На первом этапе в салоне каждого автомобиля присутствует оператор, однако в планах — полностью автономные поездки, пишет агентство Xinhua.

Услуга уже охватывает около 70% центральных районов Абу-Даби. Заказать роботакси можно через приложение Uber.

К 2027 году парк беспилотников на Ближнем Востоке планируют расширить до 1,2 тыс. машин. Сервис появится также в Дубае и Эр-Рияде.

WeRide основана в 2017 году, ее штаб-квартира расположена в Гуанчжоу. Компания специализируется на автономном вождении и уже провела тесты в более чем 11 странах. В настоящее время на Ближнем Востоке у нее более 200 роботакси.

Ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев рассказал, что таксисты могут отказываться от невыгодных поездок, в том числе от заказанных заранее. Как правило, это происходит в том случае, если водитель считает, что, взяв пассажира по текущему тарифу, он заработает больше, нежели по тарифу, указанному при предварительном заказе. Эксперт пояснил, что в этом случае пассажиру придется заново вызывать машину.

Абу-Даби
такси
беспилотники
uber
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Арей» провалил контратаку ВСУ в Сумской области
«Драка» Тома Круза и Брэда Питта привела в шок Голливуд
Верховный суд России разрешил изъять единственное жилье сына за долги отца
«Солянка» из наемников, роковые вылазки ВСУ: новости СВО к утру 14 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 февраля: инфографика
ВС России разбили элитный полк ВСУ под Харьковом
«Не поспоришь»: на Украине признали, что Мединский спутал планы Киева
Скелетонист-провокатор назвал праздником России его отстранение с Олимпиады
Средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Россией за ночь
В центре Абу-Даби начали курсировать роботакси
«Расставляют „часовых“»: раскрыты планы НАТО по морской блокаде России
Юрист ответил, чем грозит проживание по месту пребывания без регистрации
Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Дмитрове: успехи ВС РФ к утру 14 февраля
«Извиняюсь»: Зеленский оправдался из-за понижения статуса встреч с Россией
Мошенники атаковали одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных
«Поменялось все»: в Кремле назвали год, который стал переломным для мира
Врач ответила, помогает ли поход в солярий восполнить дефицит витамина D
В ЦБ предупредили о рисках из-за запрета наличных при покупке жилья
Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco
Зоопсихолог ответила, как отучить кошку прыгать по столам
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.