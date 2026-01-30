Эксперт рассказал, к какому пассажиру не приедет такси

Таксисты могут отказываться от невыгодных поездок, в том числе от заказанных заранее, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Он пояснил, что в этом случае пассажиру придется заново вызывать машину.

Водители часто вносят свои коррективы, отказываясь от невыгодных для себя поездок, в том числе заказанных заранее. Как правило, это происходит в том случае, если водитель считает, что, взяв пассажира по текущему тарифу, он заработает больше, нежели по тарифу, указанному при предварительном заказе. В этом случае придется вызвать такси заново, чтобы водителю была предложена новая цена, — раскрыл Корнеев.

Ранее стало известно, что цены на такси в Москве и Подмосковье выросли в несколько раз, при этом там, откуда хотят уехать больше людей, стоимость выше. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить право на удаленную работу при неблагоприятных погодных условиях. По его словам, субъекты РФ должны самостоятельно определить пороговые значения низких температур.