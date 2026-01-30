Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:30

Эксперт рассказал, к какому пассажиру не приедет такси

Эксперт Корнеев: таксист может отказаться от невыгодной поездки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Таксисты могут отказываться от невыгодных поездок, в том числе от заказанных заранее, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Он пояснил, что в этом случае пассажиру придется заново вызывать машину.

Водители часто вносят свои коррективы, отказываясь от невыгодных для себя поездок, в том числе заказанных заранее. Как правило, это происходит в том случае, если водитель считает, что, взяв пассажира по текущему тарифу, он заработает больше, нежели по тарифу, указанному при предварительном заказе. В этом случае придется вызвать такси заново, чтобы водителю была предложена новая цена, — раскрыл Корнеев.

Ранее стало известно, что цены на такси в Москве и Подмосковье выросли в несколько раз, при этом там, откуда хотят уехать больше людей, стоимость выше. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить право на удаленную работу при неблагоприятных погодных условиях. По его словам, субъекты РФ должны самостоятельно определить пороговые значения низких температур.

таксисты
такси
экономия
дешевый
цены
снегопады
Степанида Королева
С. Королева
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились вместе защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.