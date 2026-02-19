Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 21:04

Лев Лещенко получил почетную награду

Бастрыкин вручил Лещенко ведомственную медаль

Лев Лещенко Лев Лещенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью народного артиста РСФСР Льва Лещенко, сообщили в пресс-службе СК РФ. На торжественной церемонии также отметили государственными и ведомственными наградами отличившихся сотрудников, включая офицеров, подписавших контракт с Министерством обороны для участия в СВО.

Председатель СК России вручил ведомственную медаль народному артисту РСФСР Льву Лещенко. Высоких наград удостоились и другие артисты, которых глава ведомства поблагодарил за духоподъемную творческую программу, — говорится в сообщении.

Ранее Инна Ткаченко, мать актера Николая Ткаченко, известного по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя», сообщила о его посмертном награждении орденом Мужества и медалью Жукова. Женщина уточнила, что сын погиб на фронте 6 декабря, и сейчас она ожидает опознания по образцам ДНК, так как тело еще не передано семье.

Кроме того, ветеран специальной военной операции из Асбеста Егор Султанов, до мобилизации 17 лет проработавший шеф-поваром, был удостоен трех медалей за участие в боевых действиях на Украине. Получив тяжелое ранение, обладатель наград сменил профессию и стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества».

