Лев Лещенко получил почетную награду

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью народного артиста РСФСР Льва Лещенко, сообщили в пресс-службе СК РФ. На торжественной церемонии также отметили государственными и ведомственными наградами отличившихся сотрудников, включая офицеров, подписавших контракт с Министерством обороны для участия в СВО.

Председатель СК России вручил ведомственную медаль народному артисту РСФСР Льву Лещенко. Высоких наград удостоились и другие артисты, которых глава ведомства поблагодарил за духоподъемную творческую программу, — говорится в сообщении.

Ранее Инна Ткаченко, мать актера Николая Ткаченко, известного по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя», сообщила о его посмертном награждении орденом Мужества и медалью Жукова. Женщина уточнила, что сын погиб на фронте 6 декабря, и сейчас она ожидает опознания по образцам ДНК, так как тело еще не передано семье.

Кроме того, ветеран специальной военной операции из Асбеста Егор Султанов, до мобилизации 17 лет проработавший шеф-поваром, был удостоен трех медалей за участие в боевых действиях на Украине. Получив тяжелое ранение, обладатель наград сменил профессию и стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества».