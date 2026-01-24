Шеф-повар из Асбеста с 17-летним стажем получил три медали за разгром ВСУ

Шеф-повар из Асбеста с 17-летним стажем получил три медали за разгром ВСУ

Ветеран СВО Егор Султанов из Асбеста, проработавший до мобилизации 17 лет шеф-поваром, получил три медали за участие в специальной военной операции на Украине, пишет URA.RU. Получив тяжелое ранение, он решил сменить профессию и стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества».

Решение связать жизнь с помощью другим ветеранам Султанов объяснил личным опытом участия в боевых действиях и последующей реабилитации. Он хотел поддерживать сослуживцев и семьи погибших, следуя примеру своих деда и бабушки — участников Великой Отечественной войны, которые всегда старались помогать окружающим.

На фронт Султанов был призван в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Более 20 лет до этого он проработал в сфере общественного питания, 17 из них — шеф-поваром. На передовой долгое время скрывал свою гражданскую профессию, но после того, как командование узнало, кто готовил еду для бойцов, он стал регулярно проводить время на полевой кухне.

Летом 2024 года в районе Серебрянского лесничества рядом с его позицией разорвалась мина. Султанов получил множественные осколочные ранения руки и ноги. Функции руки восстановить не удалось, что сделало невозможным дальнейшее участие в СВО. После лечения он узнал от сослуживцев о возможности трудоустройства в фонд.

Султанов награжден медалями «Участник специальной военной операции», «За боевые отличия» и медалью Жукова. Он женат и воспитывает четверых детей.