Аборты первой жены, слухи о болезни, уход со сцены: как живет Лев Лещенко

Народный артист РСФСР в 83 года продолжает выступать на сцене. Что известно о его карьере, личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известен Лещенко

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве, окончил ГИТИС. Службу в армии проходил в Германии — сначала в танковых войсках, затем в ансамбле песни и пляски.

Творческая карьера Лещенко началась в 1964 году в стажерской группе Театра оперетты. В 1070 году он стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Артист обрел широкую популярность в 70-е годы после исполнения песни «День Победы». Он гастролировал по всему Советскому Союзу, собирая стадионы.

За годы творческой деятельности Лещенко выпустил более 10 пластинок и альбомов. Наиболее известные песни в его исполнении: «Соловьиная роща», «Родительский дом», «Прощай», «Не плачь, девчонка», «Надежда», «До свидания, Москва» и другие.

Что известно о личной жизни Лещенко

Лев Лещенко состоит во втором браке. Первой его супругой была Алла Абдалова, с которой он познакомился во время учебы в ГИТИСе. Они развелись на фоне роста популярности артиста. Абдалова в программе «Секрет на миллион» рассказала, что трижды делала аборт в браке.

«Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: „Ты меня любишь? Если да, то рожу“. Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления… Пробормотал что-то вроде „поступай, как хочешь“», — призналась она.

Лев Лещенко с супругой Ириной Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лещенко и Абдалова развелись, когда он встретил на гастролях в Сочи Ирину Багудину.

«Я решил не откладывать неприятный разговор в долгий ящик, а прямо из аэропорта, где оставил Ирину, направился в Сокольники к Алле. Но вот щелкает замок, и Алла открывает дверь. Абсолютно без эмоций она выставила два моих чемодана на лестничную площадку и сказала: „Забирай свои вещи. Прощай, Лева“. И захлопнула дверь. Видимо, доброжелатели уже сообщили ей все подробности моих сочинских гастролей», — поделился артист в программе «Судьба человека».

Лещенко оформил брак с Багудиной в 1978 году. Супруги до сих пор вместе, детей у них нет. В декабре 2022 года певец опроверг информацию о наличии у него внебрачной дочери.

Как Лещенко относится к СВО

Лев Лещенко после начала спецоперации регулярно выступает в военных госпиталях.

«Самое главное, мы — единое целое. А когда мы единое целое, мы непобедимы», — говорил артист.

При этом Лещенко призывает не подталкивать молодых коллег к патриотизму. По его мнению, восходящие звезды должны созреть для этого и сами определиться.

Что известно о состоянии здоровья Лещенко

В августе 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что у Льва Лещенко выявили транстиретиновый амилоидоз (ATTR-амилоидоз). Эта болезнь связана с нарушениями белкового обмена и провоцирующая различные расстройства и проблемы с сердцем. По данным источника, для лечения исполнителю необходим дорогостоящий препарат, однако он смог получить его бесплатно.

Лев Лещенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В октябре 2025 года появилась информация, что Лещенко из-за больной спины отказался от сольных концертов, однако в беседе с NEWS.ru певец опроверг эту информацию и заверил, что не планирует покидать сцену.

«Ни о каком завершении карьеры в ближайшее время и не думаю», — заявил он.

Чем сейчас занимается Лещенко

Лев Лещенко в 83 года продолжает выступать на сцене. Он не дает сольные концерты, но выступает на музыкальных фестивалях и различных мероприятиях. Также у него есть свой бизнес, который связан со сферой инженерии.

По словам исполнителя, он продолжает работать и не рассчитывает на пенсионные выплаты.

«Мне платят около 30 тысяч рублей. Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют. Конечно, я продолжаю работать и не рассчитываю на пенсионные средства», — сообщил он.

Читайте также:

Киркоров, российский паспорт, третий брак: как живет Михаил Шуфутинский

Погода в Москве в понедельник, 26 января: ждать ли сильных осадков и тепла

«Тайны следствия», шоу «Дуэты», отказ от Москвы: как живет Анна Ковальчук