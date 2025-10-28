Лещенко ответил на вопрос о завершении карьеры из-за состояния здоровья Певец Лещенко заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что не планирует завершать карьеру в обозримом будущем. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что СМИ распространяют недостоверную информацию о его желании сократить число концертов из-за проблем со здоровьем.

Информация [о сокращении числа моих концертов], которую сегодня распространило одно издание, является неправдой. У меня все нормально, я продолжаю работать, только сейчас не провожу сольные концерты. Я готовлюсь к большой программе, которая 1 декабря пойдет в Кремле. Вот из-за этого пока не берусь за другие проекты. Ни о каком завершении карьеры в ближайшее время и не думаю. Даже сейчас я нахожусь в студии, — поделился Лещенко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Лещенко значительно сократил концертную деятельность. По его информации, певец вынужден уменьшить активность из-за проблем со здоровьем, связанных с одышкой и болью в спине.

Народный артист России Михаил Боярский ранее объявил о завершении драматической карьеры. Актер подчеркнул, что занимался театром и кино более полувека.