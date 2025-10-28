Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:48

Раскрыта причина, по которой Лещенко отказался от больших концертов

Mash: Лещенко отказался от больших концертов из-за проблем со здоровьем

Лев Лещенко Лев Лещенко Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист России Лев Лещенко отказался от больших сольных концертов и сократил количество выступлений до двух корпоративов в месяц из-за проблем со здоровьем. По информации источника, певцу тяжело выступать из-за одышки и больной спины.

В сообщении канала говорится, что Лещенко вынужден петь под фонограмму не более 40 минут и проводить весь концерт сидя на стуле. Артист не выезжает с выступлениями за пределы Москвы, следя за здоровьем, а его райдер включает только воду, чай, кофе и бутерброды при гонораре в 2,5 млн рублей, добавили там.

Как отметили в Mash, сам Лещенко подтвердил, что грандиозные концерты он действительно больше не дает и не планирует. По словам близких артиста, он продолжает выходить на сцену не ради денег, но вынужден дозировать нагрузки, чтобы сохранить голос.

Ранее недавно попавший в больницу с тяжелым отравлением певец Григорий Лепс сделал заявление о своих гастрольных планах. Несмотря на проблемы со здоровьем, артист заверил поклонников, что не намерен отменять выступления.

Лев Лещенко
концерты
корпоративы
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.