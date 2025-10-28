Раскрыта причина, по которой Лещенко отказался от больших концертов Mash: Лещенко отказался от больших концертов из-за проблем со здоровьем

Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист России Лев Лещенко отказался от больших сольных концертов и сократил количество выступлений до двух корпоративов в месяц из-за проблем со здоровьем. По информации источника, певцу тяжело выступать из-за одышки и больной спины.

В сообщении канала говорится, что Лещенко вынужден петь под фонограмму не более 40 минут и проводить весь концерт сидя на стуле. Артист не выезжает с выступлениями за пределы Москвы, следя за здоровьем, а его райдер включает только воду, чай, кофе и бутерброды при гонораре в 2,5 млн рублей, добавили там.

Как отметили в Mash, сам Лещенко подтвердил, что грандиозные концерты он действительно больше не дает и не планирует. По словам близких артиста, он продолжает выходить на сцену не ради денег, но вынужден дозировать нагрузки, чтобы сохранить голос.

