27 октября 2025 в 00:37

«До встречи!»: Лепс рассказал о судьбе концертов после госпитализации

Григорий Лепс заявил, что его выступления в Самаре и Казани состоятся по графику

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Недавно попавший в больницу с тяжелым отравлением певец Григорий Лепс в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал заявление о своих гастрольных планах. Несмотря на проблемы со здоровьем, артист заверил поклонников, что не намерен отменять выступления.

По информации источников в его окружении, состояние Лепса оценивалось как тяжелое, а отравление было серьезным, что ставило под угрозу весь график гастролей. Однако 26 октября сам певец опроверг слухи о возможных отменах. Он лично подтвердил, что его тур продолжится согласно расписанию.

Ближайшие концерты в Казани и Самаре состоятся, как и планировалось, 28 октября и 30 октября. До встречи! — сообщил 63-летний исполнитель.

Ранее концерт Лепса во Владивостоке, на котором певец, по версии посетителей, появился пьяный, курил, просил выпивку и матерился, возмутил зрителей. Половина зала ушла, не дождавшись окончания шоу, потому что артисту, помимо всего, «было тяжело петь». Теперь публика хочет вернуть деньги за билеты. Органы полиции и прокуратура вправе провести проверку по жалобам граждан.

