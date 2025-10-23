Адвокат рассказала, как накажут Лепса за концерт во Владивостоке Адвокат Шевцова: Лепса могут обвинить в нарушении прав зрителей во Владивостоке

Если зрители считают, что концерт певца Григория Лепса прошел ненадлежащим образом из-за его пьяного состояния и нецензурной брани, они вправе потребовать возврата денег за билеты по закону «О защите прав потребителей», сказала NEWS.ru адвокат Майя Шевцова. Она заявила, что объединяться для подачи коллективной жалобы не обязательно.

В данном случае услуга оказана некачественно, поскольку программа не была исполнена должным образом и зрители не получили заявленного результата. Требования направляются организатору концерта, а не самому артисту, так как именно он является исполнителем услуги. Объединяться в коллективный иск не обязательно. Можно решить индивидуально, — сказала Шевцова.

Адвокат уточнила, что если организатор отказывается возвращать деньги, вопрос можно решить через суд, приложив видеозаписи и свидетельства очевидцев. Если будет доказано, что артист нарушил общественный порядок, ему может грозить административный штраф или арест по статье 20.1. «Мелкое хулиганство». В крайнем случае органы полиции и прокуратура вправе провести проверку по жалобам граждан. Организаторы концерта также могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее проведение мероприятия. В целом, по ее словам, ситуация подпадает под нормы гражданского и административного права, и возврат средств вполне реален при наличии доказательств нарушения.

Недавно во Владивостоке прошел концерт Григория Лепса, на котором певец, по версии зрителей, появился пьяный, курил, спрашивал, есть ли у кого выпить, и матерился. Половина зрителей ушла, не дождавшись окончания шоу, потому что артисту, помимо всего, «было тяжело петь». Теперь публика хочет вернуть деньги за билеты.

