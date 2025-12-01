День матери
01 декабря 2025 в 08:07

Раскрыта личность организатора неудавшегося теракта против офицера России

ФСБ: теракт против офицера Минобороны в Крыму организовал сотрудник ГУР Фахриев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Организатором предотвращенного в Крыму теракта в отношении старшего офицера Министерства обороны России был сотрудник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Рустем Фахриев, передает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, его пособник арестован. По данному факту возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. По решению суда задержанный заключен под стражу.

Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984 г. р. Один из его пособников житель Республики Крым задержан, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму, планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного агента ГУР ликвидировали. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

До этого суд в Москве решил арестовать гражданина России в рамках уголовного дела о государственной измене. Заседание проводилось в закрытом формате. Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы.

теракты
ГУР МО Украины
ФСБ
Крым
организаторы
