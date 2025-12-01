День матери
01 декабря 2025 в 07:55

Завербованный ГУР украинец хотел подорвать российского офицера

ФСБ пресекла теракт украинской разведки против офицера Минобороны в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники ФСБ пресекли теракт украинской разведки против одного из старших офицеров Минобороны РФ в Крыму, передает пресс-служба Центра общественных связей ведомства. Агента ГУР, планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного, ликвидировали. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, у преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства. Личность организатора теракта установлена. Также задержан его пособник.

Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России, — сказано в сообщении.

Ранее выяснилось, что житель Керчи был осужден на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ. Фигуранта отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.

Крым
Минобороны РФ
теракты
ликвидация
