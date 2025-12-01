Завербованный ГУР украинец хотел подорвать российского офицера

Сотрудники ФСБ пресекли теракт украинской разведки против одного из старших офицеров Минобороны РФ в Крыму, передает пресс-служба Центра общественных связей ведомства. Агента ГУР, планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного, ликвидировали. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, у преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства. Личность организатора теракта установлена. Также задержан его пособник.

Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России, — сказано в сообщении.

Ранее выяснилось, что житель Керчи был осужден на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ. Фигуранта отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.