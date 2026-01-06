Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 13:28

Появились результаты экспертизы организатора теракта в «Крокусе»

Организатора теракта в «Крокусе» признали злопамятным и обидчивым человеком

Результаты психолого-психиатрической экспертизы, проведенной после теракта в «Крокус сити холле», показали, что организатор нападения на посетителей концерта «Пикника» Шамсидин Ф. отличается злопамятностью и обидчивостью, передает ТАСС. Также фигурант уголовного дела любит внимание к своей персоне.

У Фаридуни Ш. выявлены такие индивидуально-психологические особенности. В межличностных взаимодействиях он не склонен к самораскрытию, обидчив и злопамятен, в комфортных для него условиях стремится к получению внимания, при том требователен к другим, — сказано в материалах дела.

Также, по данным агентства, в его характере прослеживаются самостоятельность в принятии решений и внешнее проявление уверенности в правильности выбранной позиции. Фигурант отличается категоричностью суждений, выработанной эмоциональной холодностью в сфере значимых отношений.

Ранее участник процесса сообщил, что исполнители нападения на «Крокус Сити Холл», вероятно, обучались на специальных базах террористов в Турции и Афганистане. Согласно информации следствия, существовали две отдельные группы боевиков, впоследствии объединенные для осуществления атаки на территории России.

теракты
Крокус Сити Холл
экспертизы
террористы
характеристики
