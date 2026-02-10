Зимняя Олимпиада — 2026
В США назвали главную характеристику российского бомбардировщика

19FortyFive: российский Ту-160М может обойтись без технологий малозаметности

Ракетоносец Ту-160М Ракетоносец Ту-160М Фото: Нина Падалко/РИА Новости
Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М, по-прежнему остающийся самым быстрым в мире, обладает уникальными летными характеристиками, позволяющими ему обходиться без технологий малозаметности, передает 19FortyFive. Самолет может развивать скорость свыше 2000 км в час, что соответствует двум числам Маха.

Сверхзвуковые характеристики в некотором смысле являются альтернативой малозаметности: бомбардировщик может быстро перемещаться по обширной территории России и усложнять отслеживание некоторыми системами обнаружения, — пишет издание.

Помимо этого, Ту-160М имеет внушительный топливный бак, который обеспечивает ему способность совершать межконтинентальные перелеты. Это позволяет использовать его для запуска крылатых ракет из отдаленных регионов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что реактивная система залпового огня «Сарма» отличается высокой точностью благодаря автоматической системе наведения. Это усовершенствованная версия «Торнадо-С» с меньшими весом и улучшенными характеристиками, особенно в бездорожье. Несколько машин могут работать как единый комплекс, поражая цели на одном участке. Система стала более мобильной и маневренной благодаря автоматизации и снижению веса.

