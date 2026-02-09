Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 17:00

Названо главное преимущество новейшей РСЗО «Сарма»

Военэксперт Кнутов: РСЗО «Сарма» обладает высокой точностью стрельбы

Фото: РИА Новости
Реактивная система залпового огня «Сарма» отличается высокой точностью стрельбы, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это преимущество стало возможным благодаря автоматической системе наведения на цель.

РСЗО «Сарма» — это в определенной степени версия «Торнадо-С», но менее тяжелая. Это более легкая установка, имеющая характеристики лучше, чем у предыдущих моделей, особенно в условиях бездорожья. Ее главное преимущество заключается в системе управления. Система залпового огня позволяет в автоматическом режиме наводить установку на цель и таким образом вести огонь намного точнее, чем при традиционных способах. Обычно РСЗО работает по площади, ракеты ложатся достаточно кучно, но точность поражения каждой ракеты не очень высокая. У «Сармы» этот вопрос решен очень хорошо, — поделился Кнутов.

Как подчеркнул эксперт, несколько машин «Сарма» могут функционировать как единый комплекс, что позволяет каждой из них поражать свою цель. При этом, по его словам, все цели могут находиться на одном участке территории. Кнутов также указал, что благодаря повышению уровня автоматизации и снижению веса машины она стала более мобильной и подвижной.

Ранее сообщалось, что на международной выставке вооружений World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии Россия представила новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма». Машина уже проходит испытания в зоне спецоперации.

