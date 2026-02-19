Зимняя Олимпиада — 2026
Появились фото Ким Чен Ына за рулем смертоносной РСЗО

Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО

Фото: Ding Haitao/XinHua/Global Look Press
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел за руль крупнокалиберной реактивной системы залпового огня и совершил на ней поездку, передает ЦТАК. Данный боевой комплекс передали работники оборонных предприятий. Техника сделана к Девятому съезду Трудовой партии Кореи.

Глава государства высоко оценил 600-миллиметровые РСЗО, охарактеризовав их как «поистине гордое вооружение». По его словам, эти системы способны решать стратегические задачи государства в части укрепления сил сдерживания.

Ким Чен Ын также отметил заслуги тружеников военной промышленности. Он назвал их революционерами и патриотами. Отдельно лидер подчеркнул поддержку работников, оказываемую партии.

Ранее глава Северной Кореи направил поздравление военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях за пределами страны. Ким Чен Ын обратился к ним в связи с годовщиной создания национальных вооруженных сил. В своем послании политик выразил тоску по соотечественникам, несущим службу на далекой чужбине.

В другом выступлении глава КНДР подверг резкой критике подход властей к развитию сельских территорий. По его мнению, реальных изменений к лучшему не наблюдается.

