Появились фото Ким Чен Ына за рулем смертоносной РСЗО Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел за руль крупнокалиберной реактивной системы залпового огня и совершил на ней поездку, передает ЦТАК. Данный боевой комплекс передали работники оборонных предприятий. Техника сделана к Девятому съезду Трудовой партии Кореи.

Глава государства высоко оценил 600-миллиметровые РСЗО, охарактеризовав их как «поистине гордое вооружение». По его словам, эти системы способны решать стратегические задачи государства в части укрепления сил сдерживания.

Ким Чен Ын также отметил заслуги тружеников военной промышленности. Он назвал их революционерами и патриотами. Отдельно лидер подчеркнул поддержку работников, оказываемую партии.

Ранее глава Северной Кореи направил поздравление военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях за пределами страны. Ким Чен Ын обратился к ним в связи с годовщиной создания национальных вооруженных сил. В своем послании политик выразил тоску по соотечественникам, несущим службу на далекой чужбине.

В другом выступлении глава КНДР подверг резкой критике подход властей к развитию сельских территорий. По его мнению, реальных изменений к лучшему не наблюдается.