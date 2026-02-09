Россия впервые показала новейшую РСЗО «Сарма» за рубежом Россия впервые показала новейшую РСЗО «Сарма» на выставке в Саудовской Аравии

На международной выставке вооружений World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии Россия впервые представила новейший образец РСЗО «Сарма», передает ТАСС. Отмечается, что машина уже проходит испытания в зоне специальной военной операции.

На выставке «Сарма» показана в составе единого разведывательно-ударного комплекса для нанесения огневого поражения. Вместе с ней демонстрируются беспилотник для разведки целей и современная система управления артиллерийским огнем.

Ранее стало известно, что Ростех разработал новый барражирующий боеприпас, заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. По его словам, аппарат обладает высокой помехоустойчивостью и маневренностью, а также имеет Х-образную форму крыла.

До этого Оздоев также выразил уверенность, что России не грозит дефицит танков, несмотря на заявления противника. Он подчеркнул, присутствие новой и модернизированной военной техники в зоне боевых действий только растет. При этом в зоне СВО наблюдается все больше танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ.