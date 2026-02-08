В Ростехе предположили, могут ли в России закончиться танки

В Ростехе предположили, могут ли в России закончиться танки Ростех: дефицит танков не грозит России из-за больших объемов производства

России не грозит дефицит танков, несмотря на заявления противника, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. По его словам, которые приводит ТАСС, присутствие новой и модернизированной военной техники в зоне боевых действий только растет.

Существенно повышены боевые возможности и живучесть машин. Выстроена отточенная система их эвакуации и ремонта, что позволяет быстро возвращать танки в строй. Поэтому вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся, — отметил Оздоев.

Он добавил, что в зоне специальной военной операции наблюдается все больше танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. По словам Оздоева, Уралвагонзавод нарастил выпуск техники в несколько раз. При этом сами машины постоянно дорабатываются и улучшаются.

Ранее Оздоев рассказал, что в зоне специальной операции успешно используется новейшая радиолокационная станция российского производства, способная обнаруживать в том числе микробеспилотники. Она отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.