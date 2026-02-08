Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 09:00

В Ростехе предположили, могут ли в России закончиться танки

Ростех: дефицит танков не грозит России из-за больших объемов производства

Танк Т-72 в механосборочном цехе Уралвагонзавода Танк Т-72 в механосборочном цехе Уралвагонзавода Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

России не грозит дефицит танков, несмотря на заявления противника, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. По его словам, которые приводит ТАСС, присутствие новой и модернизированной военной техники в зоне боевых действий только растет.

Существенно повышены боевые возможности и живучесть машин. Выстроена отточенная система их эвакуации и ремонта, что позволяет быстро возвращать танки в строй. Поэтому вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся, — отметил Оздоев.

Он добавил, что в зоне специальной военной операции наблюдается все больше танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. По словам Оздоева, Уралвагонзавод нарастил выпуск техники в несколько раз. При этом сами машины постоянно дорабатываются и улучшаются.

Ранее Оздоев рассказал, что в зоне специальной операции успешно используется новейшая радиолокационная станция российского производства, способная обнаруживать в том числе микробеспилотники. Она отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.

Ростех
ВС РФ
танки
военная техника
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угрожавшему убить Вэнса из винтовки мужчине выдвинули обвинение
Евродепутат озвучил главную мечту ЕС в отношении России
В Ростехе предположили, могут ли в России закончиться танки
Компания Маска выплатила $1 млн пользователю Х, который похвалил Гитлера
Кличко выступил перед жителями Киева с тревожным сообщением
Российскому региону спрогнозировали пеплопад
Раскрыто, почему Гудков самым последним узнал о штрафе за клип «Я узкий»
Больничный на день и месяц: как правильно оформить в 2026 году
Зверства ВСУ в Родинском, удары HIMARS: новости СВО на утро 8 февраля
Российская РЛС находит в зоне спецоперации микробеспилотники
Названы регионы России, где средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей
Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без воды
Washington Post лишилась генерального директора
Приемный сын Сырского рассказал о своих отношениях с отчимом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 февраля: инфографика
Над Россией уничтожили 22 беспилотника за ночь
Россиянам хотят разрешить сдачу экзамена на права без одного документа
Россия ожидает рекордный товарооборот с соседом по итогам 2025 года
На Украине зафиксировали потерю огромной части электроэнергии
Противники Олимпиады забросали полицию камнями в Милане
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.