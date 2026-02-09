Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 03:30

Ростех разработал помехоустойчивый барражирующий боеприпас

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ростех разработал новый барражирующий боеприпас, заявил ТАСС индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. По его словам, аппарат обладает высокой помехоустойчивостью и маневренностью, а также имеет Х-образную форму крыла.

Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее, — констатировал собеседник агентства.

Ранее Оздоев рассказал, что в зоне специальной операции успешно используется новейшая радиолокационная станция российского производства, способная обнаруживать в том числе микробеспилотники. Она отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.

Оздоев также выразил уверенность, что России не грозит дефицит танков, несмотря на заявления противника. Он подчеркнул, присутствие новой и модернизированной военной техники в зоне боевых действий только растет. При этом в зоне СВО наблюдается все больше танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ.

