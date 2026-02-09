Ростех разработал помехоустойчивый барражирующий боеприпас

Ростех разработал новый барражирующий боеприпас, заявил ТАСС индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. По его словам, аппарат обладает высокой помехоустойчивостью и маневренностью, а также имеет Х-образную форму крыла.

Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее, — констатировал собеседник агентства.

Ранее Оздоев рассказал, что в зоне специальной операции успешно используется новейшая радиолокационная станция российского производства, способная обнаруживать в том числе микробеспилотники. Она отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.

Оздоев также выразил уверенность, что России не грозит дефицит танков, несмотря на заявления противника. Он подчеркнул, присутствие новой и модернизированной военной техники в зоне боевых действий только растет. При этом в зоне СВО наблюдается все больше танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ.