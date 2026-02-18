ВС России пошли на хитрость — ВСУ в ужасе: новости СВО на вечер 18 февраля

Российским штурмовикам удалось захватить в плен двух солдат противника, военнослужащие одной из украинских бригад подорвали переправу, чтобы не идти на передовую, бойцы ВСУ пришли в ужас после удара ВС России по складам боеприпасов для FPV-дронов. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Российские бойцы проявили смекалку и взяли в плен двух солдат ВСУ

Российским штурмовикам благодаря проявленной в критической ситуации находчивости удалось захватить в плен двух военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области, заявил пулеметчик с позывным Мина. По его словам, бойцы ВС РФ заставили противника поверить, что он окружен.

Тылы Вооруженных сил Украины превратили в пепелище

ВС России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались украинскими вооруженными формированиями, сообщили в Министерстве обороны России. В сводке ведомства также говорится о поражении склада горючего, мест подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

Украинские солдаты совершили диверсию против себя

Военнослужащие одной из бригад Вооруженных сил Украины подорвали переправу, чтобы не идти на передовую, заявили в российских силовых структурах. Речь идет об объекте на границе Днепропетровской и Запорожской областей, которую контролировал личный состав 67-й бригады ВСУ.

Киев прибегнул к неэффективной тактике

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область 35-й отдельный стрелковый батальон, сообщил источник в силовых структурах. Прежде он базировался в Донецкой Народной Республике. В Краснополье батальон попал под авиационный удар и понес значительные потери среди личного состава.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ пришли в ужас после удара ВС России по складу боеприпасов для FPV-дронов

Военнослужащие ВСУ пришли в ужас после удара ВС России по складам боеприпасов для FPV-дронов, заявил старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Малый. По его словам, бойцы группировки войск «Юг» высокоточным снарядом «Краснополь» разнесли украинские склады на Константиновском направлении в ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Собеседник агентства уточнил, что активность вражеских БПЛА за счет работы российской артиллерии очень сильно уменьшается. Он также добавил, что расчету «Краснополя» удалось уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ, что способствует продвижению вперед пехотных соединений.

Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили населенные пункты Харьковка и Криничное в Сумской и Запорожской областях соответственно, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В операциях участвовали бойцы группировок войск «Север» и «Восток».

В Совете Федерации объяснили нежелание Киева завершать конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта, поскольку только в его условиях он сохраняет шансы на политическое выживание, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так сенатор прокомментировал ход трехсторонних переговоров по Украине, состоявшихся в Женеве.

Джабаров добавил, что украинскую делегацию на переговорах в Женеве, предположительно, курировали представители Британии, поселившиеся с ней в одной гостинице. Он подчеркнул, что британская сторона традиционно пытается дестабилизировать ситуацию и сорвать диалог.

США отказали Украине в одной просьбе

Вашингтон отклонил запрос Киева о предоставлении разрешения на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Европы, заявил президент страны Владимир Зеленский вечером в видеообращении. Он отметил, что поручил украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Федорову активизировать усилия по получению ракет для ПВО.

