Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля

Почти 90 беспилотников были сбиты над регионами России за прошедшие сутки. Белгород подвергся очередному ракетному обстрелу. БПЛА продолжают атаковать Чувашию. В Запорожье, Херсонской и Курской областях в результате ударов погибли мирные жители. В Челябинской области ФСБ задержала 18-летнего россиянина, планировавшего взорвать высокопоставленное лицо. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО уничтожили над Россией почти 90 украинских БПЛА за сутки

За прошедшие сутки ВСУ попытались атаковать Россию 89 беспилотниками. С 09:00 до 15:00 силы ПВО сбили 19 БПЛА над тремя российскими регионами, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 15 дронов уничтожили над Белгородской областью, по два — над Курской и Крымом.

За следующие пять часов противник выпустил по РФ еще 13 беспилотников, сообщили в Минобороны. В частности, девять БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, три — в Курской, один — в Брянской.

Российские средства ПВО уничтожили еще 14 дронов в период с 20:00 до 23:00. В военном ведомстве уточнили, что по пять беспилотников сбили над Белгородской и Курской областями, два — над Ростовской, по одному — над Брянской и Орловской.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атаки не прекратились и ночью. За это время над РФ ликвидировали 43 украинских беспилотника, заявили в Минобороны. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны.

В Минобороны отметили, что больше всего воздушных целей сбили над Брянской областью — 21 дрон. Еще по шесть БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Крымом, пять — над Курской. ВСУ также атаковали Ростовскую область и Чувашию, где были нейтрализованы по два беспилотника. Еще один дрон сбили над акваторией Черного моря, добавили в ведомстве.

Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области

Всего за прошедшие сутки над Курской областью были сбиты 38 БПЛА противника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. Он также отметил, что три раза беспилотники сбросили взрывные устройства на территорию области.

«15 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района погиб 53-летний водитель автомобиля», — написал Хинштейн.

По его данным, в селе Белица осколками посекло кузов и остекление автомобиля. Кроме того, были повреждены хозпостройка и кровля административного здания. В Минобороны не комментировали сообщения Хинштейна об атаках ВСУ на Курскую область.

Белгород подвергся очередному ракетному обстрелу ВСУ

Белгород снова подвергся ракетному обстрелу ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ущерб нанесен, но пострадавших нет.

«Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома — оно ликвидировано», — сказал губернатор.

Он добавил, что в селе Таврово Белгородского округа было повреждено остекление коммерческого объекта. Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, сказал Гладков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он также сообщил, что несколько мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область. В частности, при детонации беспилотника в поселке Майский женщина получила баротравму. Там же дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота, а другой — осколочные ранения грудной клетки и бедра.

«У третьей пострадавшей предварительно диагностировали баротравму. В здании повреждены окна, фасад и входная группа», — сказал губернатор.

Еще один человек был ранен в районе села Почаево Грайворонского округа. При атаке FPV-дрона на автомобиль водитель получил баротравму и ожог руки, сообщил Гладков. В селе Белянка дрон нанес удар по машине. В результате мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, уточнил глава региона. Кроме того, в селе Криничном беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта — мужчина получил осколочное ранение живота, заявил Гладков.

«В городе Грайвороне от удара дрона повреждена машина, выбиты окна в частном доме и посечен забор. В результате еще одной атаки FPV-дрона повреждены остекление частного дома и коммерческого объекта. Повреждены кузова и стекла двух автомобилей. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа при детонации FPV-дрона пробита кровля частного дома. В селе Глотово частный дом атакован дроном — повреждена крыша», — написал он.

Кроме того, в селе Отрадном получила повреждения линия электропередачи. В Минобороны не комментировали информацию об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Украинские БПЛА несколько часов подряд атаковали Чувашию

В Чувашии несколько автомобилей получили повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил глава республики Олег Николаев в Telegram-канале. По его словам, дроны сбили в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши).

«Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет», — заявил губернатор.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Утром 18 февраля ВСУ продолжили атаковать республику, отметил он. Николаев заверил жителей, что экстренные службы работают на местах ЧП, ситуация находится под контролем. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Чувашию.

Два человека подорвались на минах в Херсонской области

Двое мирных жителей погибли в Херсонской области, заявил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. По его словам, мужчины подорвались на минах.

«В Новой Каховке обстрелами повреждены три многоквартирных жилых дома, а также газопроводы низкого давления. В селе Плодовом сброс боеприпаса с беспилотника повредил частный дом и легковой автомобиль. В Преображенке в результате ударов БПЛА повреждены четыре частных жилых дома», — написал Сальдо.

Он добавил, что за сутки обстрелам подверглись восемь населенных пунктов региона. Еще 19 оказались под угрозой атаки БПЛА. В Минобороны не комментировали информацию Сальдо об обстрелах ВСУ Херсонской области.

Удары ВСУ привели к очередному блэкауту в Запорожье

ВСУ атаковали село Водяное Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. В результате обстрела погибла мирная жительница.

«Женщина 1985 года рождения находилась во дворе собственного дома, когда вражеский снаряд оборвал ее жизнь», — отметил он. Кроме того, в результате атаки был ранен мужчина 1975 года рождения.

Один человек погиб и еще двое пострадали в Токмакском муниципальном округе. Балицкий уточнил, что жертвой обстрела стал местный житель 1968 года рождения.

Фото: Yevhen Kotenko/Global Look Press

«В Каменско-Днепровском муниципальном округе произошла авария на сетях электроснабжения. В связи с этим аварийно отключены потребители в селах Водяное, Мичурино, Днепровка, Заветное, а также частично — в городе Каменка-Днепровская. Всего обесточено 11 943 абонента, 16 социально значимых объектов», — сказал Балицкий.

По его словам, бригады энергетиков ведут ремонтные работы. В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак ВСУ на Запорожье.

ФСБ задержала 18-летнего россиянина, планировавшего взорвать высокопоставленное лицо

В Челябинской области силовики задержали 18-летнего россиянина, который, по их данным, планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Установлено, что юноша действовал по заданию террористической организации, связанной со спецслужбами Украины. На допросе молодой человек признался, что получил задание взорвать высокопоставленное лицо.

«Представитель Украины со мной связался через мессенджер Telegram. Выбор был такой — убить какое-либо высокопоставленное лицо. Он давал мне определенные инструкции, после чего я уже был готов выезжать для совершения диверсионных действий. Произвел разведку территории», — заявил задержанный.

По версии следствия, молодой человек лично изготовил взрывное устройство. При обыске по его месту жительства были обнаружены примерно 1,5 кг самодельной взрывчатки и личный дневник с записями на украинском языке.

Жителя Алтая обвиняют в госизмене

Жителя Алтайского края 1970 года рождения обвинили в государственной измене за сбор данных о размещении и перемещении военной техники одной из частей ВС РФ для Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в краевом управлении ФСБ.

«Установлено, что мужчина 1970 года рождения установил контакт с представителем СБУ посредством интернет-мессенджера для оказания помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

