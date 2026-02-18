Силовики задержали 18-летнего россиянина, планировавшего взорвать бомбу

Житель Челябинска планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Установлено, что 18-летний юноша действовал по заданию террористической организации, связанной со спецслужбами Украины. Он был задержан сотрудниками ведомства, передает РИА Новости.

Задержан житель Челябинска, гражданин РФ 2007 г. р., который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев прицельно и целенаправленно совершает теракты в местах, где «можно попасть по детям». Для этого противник применяет в том числе мины «Лепесток», которые сбрасываются с дронов. Целями атак нередко выступают детские сады, школы, больницы и площадки.

Кроме того, по словам Захаровой, украинские военные возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. Она отметила, что медики вызывают у врага особое ожесточение.