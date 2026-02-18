Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 08:53

МИД России обвинил Киев в терактах против детей

Захарова: Киев точечно совершает теракты против детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Киев прицельно и целенаправленно совершает теракты в местах, где «можно попасть по детям», заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, для этого противник применяет в том числе мины «Лепесток», которые сбрасываются с дронов. Целями атак нередко выступают детские сады, школы, больницы и площадки.

Посмотрите, что делает киевский режим: это прицельное, точечное нанесение, даже не нанесение, а совершение террористических актов через подбрасывание этих мин «Лепесток», через дроны, через повторное возвращение на место преступлений, — отметила Захарова.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке на регион со стороны украинских войск. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 38 беспилотников. В результате атаки в селе Калиновка погиб 53-летний водитель.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 18 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили более 40 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватория Черного моря.

