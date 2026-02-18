Задержанному жителю Челябинска поручили взорвать высокопоставленное лицо

Задержанный 18-летний житель Челябинска получил от террористов задание взорвать высокопоставленное лицо, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. По его словам, он получил инструкции от куратора.

Представитель Украины со мной связался через мессенджер Telegram. Выбор был такой — убить какое-либо высокопоставленное лицо. Он давал мне определенные инструкции, после чего я уже был готов выезжать для совершения диверсионных действий. Произвел разведку территории, — заявил задержанный.

По версии следствия, задержанный, предположительно связанный с украинскими спецслужбами, планировал теракт. По данным правоохранительных органов, он лично изготовил взрывное устройство на основе полученных инструкций. При обыске по месту жительства были обнаружены примерно 1,5 кг самодельной взрывчатки и личный дневник с записями на украинском языке, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о его противоправной деятельности.

Ранее ФСБ России заявила о предотвращении теракта в Челябинске. По версии ведомства, 18-летний местный житель планировал взрыв с использованием самодельного устройства, действуя по указанию террористической группы, которую ФСБ связывает со спецслужбами Украины. Подозреваемый задержан.