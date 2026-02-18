Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 10:26

Задержанному жителю Челябинска поручили взорвать высокопоставленное лицо

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Задержанный 18-летний житель Челябинска получил от террористов задание взорвать высокопоставленное лицо, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. По его словам, он получил инструкции от куратора.

Представитель Украины со мной связался через мессенджер Telegram. Выбор был такой — убить какое-либо высокопоставленное лицо. Он давал мне определенные инструкции, после чего я уже был готов выезжать для совершения диверсионных действий. Произвел разведку территории, — заявил задержанный.

По версии следствия, задержанный, предположительно связанный с украинскими спецслужбами, планировал теракт. По данным правоохранительных органов, он лично изготовил взрывное устройство на основе полученных инструкций. При обыске по месту жительства были обнаружены примерно 1,5 кг самодельной взрывчатки и личный дневник с записями на украинском языке, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о его противоправной деятельности.

Ранее ФСБ России заявила о предотвращении теракта в Челябинске. По версии ведомства, 18-летний местный житель планировал взрыв с использованием самодельного устройства, действуя по указанию террористической группы, которую ФСБ связывает со спецслужбами Украины. Подозреваемый задержан.

террористы
россияне
взрывы
Челябинск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ядерное оружие НАТО может появиться на границе России
Российские штурмовики пленили бойцов ВСУ благодаря неожиданной хитрости
Google назвала дату релиза новой версии Android
Губернатор Подмосковья наградил бойцов отряда БАРС
В российском городе женщина получила пенсию купюрами банка приколов
Российское кафе проверят после массового отравления посетителей
Названо условие для усиления оружейного сотрудничества между РФ и Африкой
В Петербурге накрыли две крупные лаборатории по производству амфетамина
Озвучены последствия страшной аварии с автобусом и бензовозом под Ростовом
Солдаты ВСУ саботировали приказ и устроили диверсию против себя
Адвокат предупредил о рисках покупки автомобиля из-за границы
Эксперты назвали возраст, когда появляются типичные признаки старения
Задержанному жителю Челябинска поручили взорвать высокопоставленное лицо
Роскошный особняк легендарного режиссера уходит молотка
Азаров объяснил арест бывшего главы Минюста Украины
Российская полиция накрыла «лаборатории смерти»
Хинштейн отправится в Москву для реабилитации после ДТП
В Краснодарском крае справились с пожаром на нефтебазе после атаки ВСУ
Исполнителя хита «Калым» госпитализировали в разгар концерта в Краснодаре
В Ватикане отказались участвовать в проекте США по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.