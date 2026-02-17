Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области

ВСУ атаковали село Водяное Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. В результате обстрела погибла мирная жительница.

В результате очередного варварского обстрела со стороны ВСУ по селу Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа погибла мирная жительница. Женщина 1985 года рождения находилась во дворе собственного дома, когда вражеский снаряд оборвал ее жизнь, — говорится в сообщении.

Балицкий выразил свои соболезнования родным и близким погибшей. Он также отметил, что им предоставят всю необходимую поддержку.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали три района. Из-за этого пять мирных жителей получили ранения.

До этого сообщалось, что Краснодарском крае два человека пострадали из-за падения обломков беспилотника. Всех пострадавших госпитализировали, и сейчас они находятся под медицинским наблюдением. Помимо этого, были повреждены четыре частных жилых дома, в двух из них произошел пожар.