Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 17:52

Пять человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные атаковали три района Белгородской области с помощью беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате пять мирных жителей получили ранения.

Три муниципалитета подверглись ударам ВСУ. Пострадали пять мирных жителей, — говорится в сообщении.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в поселке Октябрьский беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В нем находились двое человек, которые получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее в Краснодарском крае два человека получили травмы из-за падения фрагментов беспилотника. Пострадавших доставили в больницу, где они находятся под наблюдением врачей. Кроме того, повреждены четыре частных дома, в двух из которых вспыхнул пожар.

До этого в Ясиноватском районе ДНР мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете, который, предположительно, был оставлен Вооруженными силами Украины. Инцидент произошел на автомобильной дороге, соединяющей Донецк и Ясиноватую.

Белгородская область
атаки ВСУ
пострадавшие
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
В Госдепе высказались о договоренностях с РФ относительно соблюдения ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.