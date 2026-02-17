Пять человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Пять человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Украинские военные атаковали три района Белгородской области с помощью беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате пять мирных жителей получили ранения.

Три муниципалитета подверглись ударам ВСУ. Пострадали пять мирных жителей, — говорится в сообщении.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в поселке Октябрьский беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В нем находились двое человек, которые получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее в Краснодарском крае два человека получили травмы из-за падения фрагментов беспилотника. Пострадавших доставили в больницу, где они находятся под наблюдением врачей. Кроме того, повреждены четыре частных дома, в двух из которых вспыхнул пожар.

До этого в Ясиноватском районе ДНР мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете, который, предположительно, был оставлен Вооруженными силами Украины. Инцидент произошел на автомобильной дороге, соединяющей Донецк и Ясиноватую.