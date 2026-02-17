Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно о погибших и пострадавших при обстреле Запорожской области

Балицкий: один человек погиб и еще двое пострадали от удара ВСУ по Запорожью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Запорожской в результате удара ВСУ один человек погиб и еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Жертвой обстрела стал местный житель 1968 года рождения.

В результате атаки противника на Токмакский муниципальный округ ранения, несовместимые с жизнью, получил житель города Токмака — мужчина 1968 года рождения, — сказано в публикации.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за шесть часов сбили 19 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Атака велась с 09:00 до 15:00 по Москве. По данным ведомства, 15 дронов были уничтожены над Белгородской областью, по два — над Курской и Крымом.

Кроме того, оперштаб Краснодарского края подтвердил повреждение здания локомотивного депо в хуторе Красном из-за фрагментов БПЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Обломки беспилотников также упали на железнодорожные пути. Кроме того, в станице Варениковской фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома.

