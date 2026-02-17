На Кубани рассказали о повреждениях инфраструктуры при атаке ВСУ

Здание локомотивного депо повреждено из-за фрагментов БПЛА в Краснодарском крае, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. В результате атаки ВСУ пострадавших нет.

В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки беспилотников также упали на железнодорожные пути. Кроме того, в станице Варениковской фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 50 и 29 БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями, 38 — над Крымом, еще 18 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что силы ПВО сбили более пяти беспилотников ВСУ у Мелитополя. Он отметил, что угроза повторных атак сохраняется. Кроме того, глава администрации Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работала система ПВО.