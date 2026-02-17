Близ Мелитополя сбили более пяти украинских БПЛА

Силы ПВО сбили более пяти беспилотников ВСУ у Мелитополя в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что угроза повторных атак сохраняется.

На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Сбито более пяти БПЛА. Благодарю военнослужащих, участвующих в отражении атак противника по объектам критически важной инфраструктуры и важных промышленных объектов области, — указал Балицкий.

Ранее силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, о чем информировало Минобороны России. В ведомстве указали, что 24 из них сбито над территорией Краснодарского края, еще шесть — над Крымом. По два БПЛА — над территориями Белгородской и Воронежской областей, один — над территорией Республики Адыгея, 26 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и 15 — над акваторией Азовского моря.

До этого силы ПВО ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО РФ, по 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей.

Также стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.