В Чувашии из-за атаки ВСУ повреждены автомобили

Повреждения автомобилей выявлены на территории Чувашии после атаки БПЛА, сообщил глава республики Олег Николаев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений построек не зафиксировано.

Сегодня утром на территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). <…> Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей, — проинформировал он.

Ранее выяснилось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских дронов за три часа вечером 15 февраля. В Минобороны РФ уточнили, что беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом. Работа проводилась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. По данным военного ведомства, все беспилотники относились к самолетному типу.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.