Боец Вооруженных сил Украины записал видеообращение, в котором рассказал о мобилизации в войска людей с наркозависимостью и расстройствами аутистического спектра. Командование ВСУ это отрицает: оно подтвердило личность автора обращения, но списало его слова на тяжелое эмоциональное состояние. Тем не менее информация о наборе лиц с инвалидностью в украинскую армию поступала и раньше. Что на самом деле происходит в ВСУ и как действия ТЦК сказываются на боеспособности войск — в материале NEWS.ru.

Как аутисты попадают в ВСУ

Украинское издание «Страна» опубликовало видеообращение военнослужащего ВСУ, раскрывшего детали набора новобранцев в войска. По его словам, одесский территориальный центр комплектования (ТЦК) прислал на Запорожское направление группу из 20 мобилизованных, 11 из которых оказались наркоманами с 20-летним стажем, у четырех диагностированы расстройства аутистического спектра, еще пятеро — мужчины в возрасте под 60 лет.

«Передаю большой привет ТЦК», — подчеркнул боец, предложив украинским военкомам самостоятельно отправиться в зону боевых действий.

Вскоре оперативное командование ВСУ «Юг» в своей официальной группе в соцсетях опровергло отправку наркоманов и аутистов на фронт. Его представители признали, что автор видеообращения — действительно военнослужащий, чье подразделение находится на Запорожском направлении. Однако его слова, утверждают в командовании, связаны с «тяжелым моральным состоянием» из-за длительного пребывания на передовой.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что повальный набор в ВСУ людей с диагнозами и непростым прошлым — отражение общей «ненормальности» системы руководства на Украине.

«Главная проблема Украины — там у власти люди с очевидными душевными расстройствами. Когда мужчина называет себя женщиной или когда человек притворяется кем угодно, лишь бы не быть русским, — это свидетельство серьезных проблем. Если государством руководят явные безумцы, то в таком государстве все будет не просто плохо, а кошмарно плохо. Поэтому меня не удивляют те пакости, что исходят с Украины, — это давно и тяжело больная часть народа», — сказал парламентарий.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Что происходит в украинских войсках

Случай с одесским ТЦК — далеко не единственный. Насильственная мобилизация, которую в украинском сегменте соцсетей называют «бусификацией» («бусы» — микроавтобусы военкомов), продолжается в республике уже несколько лет. Новобранцев отлавливают на улицах, избивают и даже убивают в центрах комплектования. Нередко среди них оказываются люди с явными проблемами со здоровьем.

В ноябре 2025 года командир роты группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Джигит привел свидетельства украинских пленных, которые подтверждали: Киев инициировал отправку в войска людей с инвалидностью и пожилых граждан.

«Когда мы их брали в плен, они всегда говорят, что их заставили, что их насильно забрали ТЦК. У многих куча проблем со здоровьем, но командование на это вообще никак не смотрит — всех загоняют вперед», — отметил Джигит.

За несколько месяцев до этого в российский плен попал солдат 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко. Он оказался инвалидом второй группы с аутизмом.

«Командованию было безразлично мое заболевание. Я инвалид, не могу служить в армии. <…> Нас бросали в горячие точки», — утверждал мужчина.

До этого большой резонанс вызвала история, случившаяся в Луцке. Там местные жители сняли на видео процесс упаковки в «бус» человека с инвалидностью. Ролик опубликовала «Страна», а дальнейшая судьба «бусифицированного» осталась неизвестной. О похожих инцидентах сообщал Telegram-канал Stop TCK Ukraine: по его данным, ТЦК даже повторно отправляют в зону боевых действий ветеранов ВСУ, получивших ранения и инвалидность.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

По словам капитана I ранга Василия Дандыкина, с большой долей вероятности всех этих мобилизованных на фронте будут ждать новые увечья или смерть.

«Новый министр обороны Украины Федоров, молодой и рьяный, пришел и сказал, что тысячами будет уничтожать русских. Сейчас все происходит ровным счетом наоборот», — обратил внимание он.

Когда работники ТЦК пойдут на фронт

В комментариях к любым постам о мобилизации, которые появляются в украинских пабликах, люди задают один и тот же вопрос — почему сотрудники ТЦК, подавляющее большинство которых имеет боевой опыт и не имеет ограничений по здоровью, сами не отправляются в зону конфликта? По словам Вассермана, ответ прост: кто-то должен по приказу Киева добывать «пушечное мясо», без которого оборона ВСУ моментально развалится.

«Самих мобилизаторов сравнительно мало, и они мало что изменят на фронте. Но если каждый служащий ТЦК сумеет отловить хотя бы десяток людей и швырнуть их в мясорубку, это уже способно несколько затянуть агонию Украины», — пояснил депутат.

Дандыкин в свою очередь напомнил, что в некоторых случаях представители ТЦК все же попадают в зону боевых действий — в наказание за невыполнение планов мобилизации.

«У сотрудников ТЦК есть план по отлову людей, который надо выполнить. Если не выполняют, их самих отправляют на фронт. Поэтому они стараются. В нацистской Германии было то же самое: полевая жандармерия занималась отловом людей. Если не справлялись — их на восточный фронт», — резюмировал эксперт.

