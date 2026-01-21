Алкоголики, наркоманы, извращенцы: кто довел армию Британии до распада

Командование Вооруженных сил Великобритании смягчило свое отношение к употреблению солдатами запрещенных веществ. Как сообщает The Telegraph, причиной пересмотра политики стал острый кадровый голод в войсках. Но даже несмотря на «либерализацию» армии, военнослужащие продолжают тысячами покидать ее состав. Что происходит с ВС королевства, в каком они состоянии и кто виноват в их развале — в материале NEWS.ru.

Как армия Британии жалеет наркоманов

The Telegraph рассказала о громком скандале в элитной 7-й бригаде британской королевской армии, разведчики которой совершили немало подвигов в годы Второй мировой войны. 23 военнослужащих инженерного подразделения в Каттерике провалили тест на наркотики — в их крови нашли следы кокаина.

Официально в британских ВС действует политика «нулевой терпимости» к запрещенным веществам. Если после одного из регулярных тестов выясняется, что кто-то из солдат «употреблял», его тут же увольняют. Однако на этот раз военным инженерам решили дать отсрочку наказания из-за нехватки личного состава.

«Подобно тому, как военные смягчили некоторые правила, касающиеся татуировок, физической подготовки и ношения бород, следует ли им также проявить больше гибкости в отношении употребления наркотиков, учитывая, что большая часть страны, которой они служат, теперь относится к этому более спокойно? В конце концов, если батальон Королевских инженеров в Каттерике будет расформирован, это приведет к потере ценных кадров, а также миллионов фунтов стерлингов, вложенных в обучение», — пишут авторы статьи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что происходит с армией Британии

По подсчетам The Telegraph, ежегодно британское командование увольняет около 1000 наркоманов. При этом солдатам не запрещено употреблять спиртное: на военных базах разрешена продажа пива по правилу «две банки в одни руки».

«В британских городах с крупными военными базами, таких как Олдершот и Портсмут, королевская военная полиция уже давно занимается предотвращением пьяных драк среди военнослужащих», — пишут журналисты.

При этом проблема употребления «запрещенки» в британской армии относительно нова, добавляют они. Она начала набирать обороты в 1990-х годах — в период расцвета рейв-культуры.

«К концу десятилетия для солдат ввели обязательную проверку мочи на наличие следов наркотических веществ. Это послужило основой для современного ритуала, который мужчины-спецназовцы называют „Уилли сегодня на дежурстве“», — сказано в материале.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин сказал NEWS.ru, что в этом может быть виновато как падение нравов в западном обществе, так и армейская практика последних десятилетий.

«В боевых условиях в некоторых армиях мира для того, чтобы выдерживать психологическую и физические нагрузки, используются некоторые стимулирующие препараты. И у британцев подобный опыт тоже есть, — когда они участвовали в операциях в Афганистане, в Ираке и в других странах. Так что с этим может быть связано и такое легкое отношение к более опасным стимуляторам. Мол, военная служба требует каких-то иных способов расслабления. Для нас, конечно, это звучит дико — в российской и советской армии это было и есть неприемлемо. Но для англичан, учитывая состояние их общества, это может быть негласной нормой», — сказал Козюлин.

Еще одна особенность, ставшая нормой в британских войсках, — набор на службу представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он разрешен с 2000 года, а минувшей осенью король Карл III даже открыл в Стаффордшире мемориал, посвященный бойцам, ранее уволенным из ВС за нетрадиционную ориентацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто виноват в проблемах британской армии

Сегодня боеготовность армии Великобритании вызывает вопросы. Войска, традиционно небольшие по численности личного состава, массово набирают солдат только в период активных боевых действий. Те, кто служит в армии постоянно, в мирное время вынуждены «тянуть лямку» в одних и тех же гарнизонах практически без шансов на повышение. Это либо аристократы и потомственные военные, которые идут в офицеры, или рабочий класс, или преступники, бегущие от закона.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин сказал NEWS.ru, что в этом и кроется одна из причин британских ВС.

«Профессиональная армия по западному образцу, которая у нас в России, слава Богу, не состоялась, как раз и характеризуется весьма проблемным соотношением — очень мало людей, и это в основном люмпены. При этом офицерство оторвано от рядового и сержантского состава, в которых может процветать не только наркомания, но и все что угодно. И выбирать особо не приходится, поскольку профессиональная армия — наемная, люди идут туда добровольно. Кто пришел, тех и взяли», — резюмировал военэксперт.

Наркотики вредят вашему здоровью.

Читайте также:

Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат

Русские были там еще до Баренца: почему для России так важен Шпицберген

Страшное для НАТО слово: как свитер Лаврова вогнал Запад в панику

«Не играют в европейские игры»: Венгрия становится промышленным центром ЕС