Британия заявила о готовности «коалиции желающих» к миру В Минобороны Великобритании заявили о готовности «коалиции желающих» к миру

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «коалиция желающих» по Украине готова к наступлению мира, передает издание Politico. Глава ведомства подчеркнул, что работа коалиции союзников Украины, которые обязались обеспечить безопасность в случае прекращения огня, «регулярно обновляется».

По словам Хили, Лондон и партнеры готовы «вмешаться и помочь его обеспечить», когда бы мир ни наступил. Заявление прозвучало после встречи министра с Объединенным экспедиционным корпусом в Буде, где было подписано новое соглашение о партнерстве с Украиной. Хили также выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп способен убедить российского коллегу Владимира Путина начать мирные переговоры по Украине, однако «переговоры по-прежнему буксуют».

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков констатировал, что условия для встречи Путина и Трампа пока отсутствуют. По словам дипломата, для саммита нужна углубленная подготовка и тщательная проработка всех аспектов, но на сегодня ни первое, ни второе не было обеспечено.