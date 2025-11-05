Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:34

Рябков заявил об отсутствии условий для встречи Путина и Трампа

Рябков: условия для встречи Путина и Трампа пока еще не созданы

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Условия для встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, пока что отсутствуют, констатировал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, для проведения саммита нужна углубленная подготовка и тщательная проработка всех аспектов, но на сегодня ни первое, ни второе условие не обеспечено, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Внешнеполитические ведомства активно занимаются всем связанным с содержательной стороной такого рода контакта. И на данном этапе для нас главное — обеспечить наполнение конкретикой тех рамок, которые были сформулированы президентами, когда они встретились в Анкоридже, — подчеркнул дипломат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что саммит президентов состоится только после тщательной подготовки. Он отметил, что договоренности, достигнутые во время саммита на Аляске, активно саботировались лидерами Евросоюза, которые тормозили переговорный процесс по поводу Украины. Он добавил, что вопрос места проведения будущей встречи Путина и Трампа не является приоритетным.

Сергей Рябков
МИД РФ
Владимир Путин
Дональд Трамп
