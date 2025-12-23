Россия и США обсудили взаимные раздражители

Россия и США провели новый раунд переговоров по так называемым взаимным раздражителям, осложняющим двусторонние отношения, заявил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, консультации прошли на рабочем уровне.

Очередной раунд контактов по так называемым раздражителям — он прошел. Прошел на рабочем уровне. Мы имели возможность обсудить всю повестку дня на уровне достаточно серьезном, профессиональном, глубоком, — сказал Рябков.

Дипломат констатировал, что ключевые вопросы в этой области «по-прежнему подвешены». Тем не менее он добавил, что по ряду аспектов стороны достигли значительного прогресса. По его словам, следующий этап консультаций может состояться уже в начале весны.

Ранее Рябков заявил, что Вашингтон до сих пор не дал предметного ответа на российское предложение о сохранении ключевых ограничений на стратегические вооружения. Москва предлагает сохранить количественные ограничения на наступательные вооружения даже после окончательного прекращения действия ДСНВ в феврале 2026 года.