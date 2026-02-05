Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 20:46

Уиткофф анонсировал консультации России, Украины и США

Уиткофф: Россия, Украина и США продолжат консультации в ближайшие недели

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Москва, Киев и Вашингтон продолжат трехсторонние консультации в течение ближайших недель, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X. По его словам, сначала делегации оповестят руководство своих стран о результатах переговоров в Абу-Даби.

Делегации договорились доложить о результатах переговоров [в Абу-Даби] своим столицам и продолжить трехсторонние дискуссии в ближайшие недели, — отметил Уиткофф.

Ранее гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев сообщил, что главные условия России на переговорах с Украиной в Абу-Даби могут заключаться в сокращении численности ВСУ, отказе от размещения войск НАТО на украинской территории и обеспечении гарантий безопасности населения РФ. По его словам, при этом Европа и Киев не спешат соглашаться с требованиями Москвы.

Также спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей войны» из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать трехстороннему диалогу невозможно.

